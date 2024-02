RSI

Un centinaio di persone ha risposto all’appello dei sindacati per manifestare nel giorno in cui le misure di risparmio approdano in Gran Consiglio.

A pochi minuti dall’inizio della sessione del Gran Consiglio in cui si discuterà delle misure di risparmio inserite nel Preventivo 2024, davanti a Palazzo delle Orsoline si sta svolgendo una manifestazione organizzata dai sindacati VPOD, OCST e SIT contro i tagli ai salari dei dipendenti statali. In piazza è presente un centinaio di persone.

Ma cosa ci si aspetta dalle discussioni che si terranno in questi giorni in Parlamento? «Ora la partita si gioca sul taglio salariale del 2%: con una maggioranza risicata, abbiamo forse la possibilità di cancellare questa misura», commenta ai microfoni della RSI Xavier Daniel del sindacato OCST.

E continua: «Il secondo tema è il carovita: qui siamo di fronte a un’incognita, vedremo se nelle ultime ore le coscienze si sono liberate e se le cose potranno quindi cambiare».

La manifestazione odierna è anche una sorta di aperitivo alla giornata di mobilitazione del prossimo 29 febbraio, giorno in cui si terrà anche lo sciopero dei dipendenti del Cantone, il primo sciopero vero e proprio organizzato in una giornata di lavoro da quando sono state annunciate le misure di risparmio.

SwissTXT / red