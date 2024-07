Un'immagine di Fontana tipress

Viste le piogge previste nei prossimi giorni e l'attuale fragilità idrogeologica, sono state disposte delle puntuali misure precauzionali in Vallemaggia in base all'analisi dei rischi effettuata dai servizi tecnici del Dipartimento del territorio.

sam Sara Matasci

Lo ha comunicato Lo Stato Maggiore Regionale di Condotta (SMRC), attivo per far fronte agli eventi accaduti lo scorso fine settimana, che precisa che sono state definite delle aree di evacuazione e chiusura delle vie di comunicazione per le zone già maggiormente interessate dai dissesti idrogeologici.

Per la definizione delle zone sono state prese in considerazione le infrastrutture e le abitazioni già colpite e quelle limitrofe che potrebbero essere colpite da eventuali altri fenomeni intensi.

«Le attuali condizioni idrogeologiche, lo stato di avanzamento delle singole messe in sicurezza, l'attuale deflusso delle acque nei pressi delle abitazioni e la morfologia del territorio, profondamente modificata, richiedono particolare prudenza, risultando difficile prevedere la risposta dei bacini idrografici anche a precipitazioni di intensità inferiore a quella osservata settimana scorsa», si legge nel comunicato.

Interamente sfollata la Val Bavona e altre zone

Per questi motivi lo SMRC ha disposto che oggi, tramite elicotteri, saranno fatte sfollare le persone presenti nella quasi totalità della Valle Bavona. Per quanto riguarda domani, sabato, nei sottoelencati comprensori e località è previsto uno sfollamento via terra dei residenti.

A costoro si richiede di lasciare le zone toccate dalle misure in coordinazione con i comuni interessati e gli enti di primo intervento. Successivamente si procederà con la chiusura al traffico privato degli accessi stradali alle zone interessate dalle misure.

Per coloro che non saranno ospitati da parenti o amici è prevista la possibilità di alloggio presso il Centro della Protezione civile di Ascona. La richiesta di eventuale alloggio presso la PCi di Ascona deve essere effettuata previo contatto telefonico al numero 0840 112 117.

Località e zone interessate dalle misure: 05.07.2024 Val Bavona , con esclusione del nucleo di San Carlo (Bavona)

06.07.2024 abitato di Prato Sornico nei pressi del riale Scudau

06.07.2024 gran parte delle abitazioni al Piano di Peccia , in particolare in sponda orografica il nucleo di San Carlo, in sponda destra del fiume di Peccia nelle vicinanze del riale proveniente dall'Alpe di Sovenat e il nucleo di Sant'Antonio. Le persone interessate dalla misura sono state contattate direttamente

06.07.2024 località Bola-Croisa nei pressi di Mogno (Ri di Röd). Mostra di più

La messa in atto delle misure per questo weekend è puntuale ed è basata sulla situazione pregressa. Analisi continue saranno effettuate con lo scopo di aggiornare i piani di emergenza.

Lo SMRC dice di essere consapevole della portata delle decisioni per la popolazione della Vallemaggia ed esprime agli abitanti la propria solidarietà in questo difficile momento. I

n quest'ambito i prossimi giorni e le prossime settimane permangono foriere di difficoltà nonché rischi e si richiede quindi, nel limite del possibile, che coloro che saranno interessati dalle misure si attengano alle stesse con l'obiettivo di poter reagire agli eventi anche a breve termine.