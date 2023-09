La giornata di oggi, mercoledì, segna a Lugano una tappa importante per il futuro Polo sportivo e degli eventi (PSE).

Il progetto in un'immagine generata al computer. PSE

Il vero e proprio cantiere per la realizzazione dell’Arena sportiva, la parte d’opera più importante del comparto, inizia infatti oggi con un simbolico colpo di pala.

I lavori entrano così nel vivo della Tappa 1 del progetto, sottolinea il Municipio in un comunicato , precisando che la conclusione dell’Arena è in programma per il 2025. Per l’anno successivo sarà invece la volta del Palazzetto dello sport.

Intanto la città ha deciso di allestire un portale web di facile consultazione incentrato esclusivamente sul PSE e con immagini aeree riprese da un drone.

Alle Aziende industriali di Lugano (AIL), infine, andranno i diritti di denominazione dell’Arena. Da inizio luglio 2025, e per almeno 5 anni, sarà quindi lo storico sponsor della prima squadra e e del settore giovanile del FC Lugano a dare il nome allo stadio agibile nel 2026.

Swisstxt