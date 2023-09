Tre agenti di Chiasso accusati di abuso d'autorità e vie di fatto

Ammanettamento sotto accusa

Il Procuratore generale Andrea Pagani ha emesso un atto d’accusa e due decreti per tre agenti della polizia comunale di Chiasso.

Il caso è quello del fermo di un algerino – avvenuto lo scorso 26 gennaio alle 03:15 in via Passeggiata a Balerna – e delle percosse denunciate dopo l'ammanettamento.

Nei confronti di un agente della polizia comunale di Chiasso è stato firmato un atto d'accusa con rinvio alla Correzionali per i reati di abuso d'autorità e vie di fatto. La pena proposta è di 12 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per una prova di due anni. Oltre a questo, sono stati stabiliti anche 1.000 franchi di multa, 2.000 franchi di risarcimento per torto morale e il saldo delle spese giudiziarie, ricorda la RSI.

Le parti hanno accettato i reati e la pena, quindi il processo si terrà nella forma del rito abbreviato.

Decreti contro altri due agenti

Decreti per abuso di autorità e vie di fatto sono stati firmati nei confronti di altri due agenti della Comunale di Chiasso. Per il primo la pena proposta, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, è di 90 aliquote giornaliere da 140 franchi (in totale 12.600 franchi), 700 franchi di multa e le spese giudiziarie da pagare.

Per il secondo la pena proposta, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, è di 30 aliquote giornaliere da 140 franchi (per un totale di 4.200 franchi), 400 franchi di multa e anche per lui il pagamento delle spese giudiziarie.

Decreti d'abbandono

Per quattro agenti della Polizia cantonale, uno della Polizia comunale di Chiasso e uno della Polizia Città di Mendrisio è stato emesso un decreto d'abbandono, perché non ci sono i presupposti del reato ipotizzato di favoreggiamento dei sei agenti.

La vittima in passato aveva affermato che in un grande magazzino di Chiasso era già stata oggetto di vie di fatto. L'inchiesta però è stata abbandonata perché non sono emersi indizi, riporta l'emittente di Comano.

Swisstxt / Red