I Grigioni intendono rendere possibile il voto elettronico in sei comuni pilota. keystone

Il Governo ha creato la base giuridica per la possibile introduzione del voto elettronico nel Cantone dei Grigioni.

A partire dal 2024, nel quadro di una fase sperimentale i Grigioni intendono infatti rendere possibile il voto elettronico in sei comuni pilota. I lavori preliminari sono in corso.

Con l'entrata in vigore della legge sui diritti politici nel Cantone dei Grigioni (LDPC), adeguata a partire dal 1° gennaio 2024, il Cantone disporrà delle basi giuridiche necessarie per utilizzare il voto elettronico in occasione di elezioni e votazioni.

Swisstxt