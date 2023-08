Il Consiglio di Stato ticinese ha posto in consultazione un avamprogetto di regolamento sulla comunicazione per via elettronica.

Palazzo delle Orsoline, Governo Cantone Ticino. Ti-Press

L’obiettivo, come indica un comunicato pubblicato oggi, giovedì, consiste nel migliorare i servizi alla cittadinanza, introducendo in avvenire la possibilità di ricevere e inviare atti e decisioni in forma elettronica.

Se il nuovo regolamento verrà approvato, i servizi del Cantone, dei Comuni e gli altri enti di diritto pubblico avranno la possibilità di offrire un numero sempre maggiore di servizi e prestazioni anche in formato digitale.

La consultazione è aperta fino a lunedì 9 ottobre.

Swisstxt