Immagine d'illustrazione. archivio Ti-Press

Nel 2021, una pattuglia della Polizia comunale di Locarno si è recata a Muralto, vicino alla stazione, per risolvere una questione piuttosto semplice. Ma la vicenda ha creato comunque dei problemi a un poliziotto, riporta la RSI.

L'intervento è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza e uno degli agenti ha deciso di postare su Instagram le riprese fatte col cellulare delle immagini che le telecamere avevano catturato.

Dopo una segnalazione al Ministero pubblico da parte del Municipio, è stato aperto un procedimento penale.

Il reato ipotizzato era di violazione del segreto d'ufficio. Ma gli accertamenti non ne hanno individuato gli estremi. Questo perché l'intervento era già avvenuto in un luogo pubblico, che chiunque avrebbe potuto vedere, e, inoltre, la persona non era riconoscibile, perché era notte, da lontano, indossava un cappello ed era di schiena.

Quindi l'agente è stato scagionato, senza nemmeno conseguenze amministrative, ricorda l'emittente di Comano. Nel mentre, l'uomo ha lasciato la polizia cittadina, quindi l'inchiesta verso di lui è caduta in automatico, ha spiegato il sindaco Alain Scherrer.