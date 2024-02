Lo stabile non aveva l'autorizzazione archivio Tipress

Due donne, una moldava e un’italiana, e il gerente di un locale sono stati denunciati per esercizio illecito della prostituzione. Lo stabile situato in territorio di Bodio, si legge in una nota della Polizia cantonale, non aveva l’autorizzazione per tale attività.

Le operazioni di controllo, svoltesi con l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro nell’esercizio pubblico e in alcuni appartamenti, sono avvenute il 27 febbraio.

La cittadina moldava deve ora rispondere di attività lucrativa senza permesso, mentre il gerente di incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali.

Swisstxt