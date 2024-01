Nel 2023 la maggiore puntualità è stata registrata dai treni nella Svizzera tedesca (foto d'archivio) Keystone

Il 92,5% dei treni viaggiatori nel 2023 è arrivato in orario, un dato simile a quello dell'anno precedente, nonostante il notevole aumento del numero di passeggeri. Lo hanno comunicato oggi le Ferrovie federali svizzere (FFS).

Queste ultime hanno aggiunto che la maggiore puntualità è stata registrata dai convogli nella Svizzera tedesca. Valori ancora insoddisfacenti sono stati rilevati in Ticino e nella Svizzera francese, nonostante nel cantone a sud delle Alpi si sia assistito a un miglioramento.

In Ticino, la puntualità è salita rispetto al 2022 di 1,3 punti percentuali al 90,4%, in particolare grazie alla maggiore affidabilità dimostrata dal traffico regionale, mentre i treni transfrontalieri evidenziano una puntualità meno buona. Fino al completamento dei lavori di riparazione della galleria di base del San Gottardo, previsto per settembre 2024, l'arrivo o la partenza secondo orario dei convogli in Ticino rimarrà una sfida.

La puntualità è invece peggiorata di 0,2 punti percentuali in Romandia attestandosi all'89,2%: la ragione principale è ancora «l'orario non sufficientemente robusto», indicano le FFS.

I treni sono stati più puntuali nella Svizzera tedesca (94,3% di puntualità nella Regione Est, 92,8% nella Regione Centro).

ev, ats