Incendio a Quartino Keystone

In un appartamento al terzo piano di una palazzina in via al Campo a Quartino, per motivi che l'inchiesta di polizia stabilirà, è divampato un incendio mercoledì sera, attorno alle ore 19:45.

Come conferma la Polizia cantonale ticinese, l’intero stabile è stato evacuato a titolo precauzionale. Una ventina di inquilini sono stati visitati dai soccorritori, come anticipato della RSI, ma nessuno è rimasto ferito.

All'interno dell'appartamento è stato invece trovato il corpo privo di vita di un uomo.

Oltre agli agenti della Cantonale, sul posto sono intervenuti quelli della Polizia Intercomunale del Piano, i pompieri di Gambarogno e Bellinzona che hanno provveduto a spegnere l'incendio e i soccorritori del SALVA.

Swisstxt / red