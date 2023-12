Una progressione costante tipress

Nuovo aumento nel terzo trimestre, sono il 2,9% in più di un anno fa.

Erano 79’664 i frontalieri attivi in Ticino alla fine di settembre, secondo i dati pubblicati oggi, martedì, dall’Ufficio federale di statistica. Rispetto al trimestre precedente si è registrato un incremento dello 0,6%, mentre su un anno la progressione è stata del 2,9%.

Una tendenza analoga - in alcune zone anche più forte - si registra pure nel resto della Svizzera: nella regione del Lemano, di gran lunga quella che ne impiega di più, erano per esempio attivi nel terzo trimestre 153’956 frontalieri, il 6,1% in più che nel medesimo periodo del 2022.

Nel complesso, i permessi G in Svizzera soni ormai 391’000 (+4,4% su base annua, +19,5% in cinque anni). Poco più della metà di tutti i frontalieri era domiciliata in Francia (56,4%), mentre il 23,8% e il 16,6% rispettivamente in Italia e in Germania.

SwissTXT / red