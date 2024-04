Un radar semi stazionario in Ticino Ti-Press

Un radar semi stazionario è stato dato alle fiamme nelle prime ore di domenica sulla A2, la polizia cerca testimoni.

SwissTxt / pab Swisstxt

Un radar semi-stazionario è stato incendiato sull’autostrada A2 ad Airolo domenica.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia cantonale, degli ignoti hanno dato fuoco all’apparecchio nelle prime ore del mattino, per poi allontanarsi. Un gesto che ha avuto l’obiettivo di comprometterne il funzionamento.

Durante la mattinata il radar è stato recuperato e sono stati rimossi i detriti presenti nei pressi della carreggiata. Parallelamente, sono stati avviati gli accertamenti per risalire all’identità degli autori del gesto.

Per il momento, le ipotesi di reato sono incendio intenzionale, danneggiamento e impedimento di atti dell’autorità.

Eventuali testimoni sono invitati a contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.

Giova ricordare che non è il primo episodio di vandalismo contro i radar in Ticino. Ve ne sono stati in effetti due recenti a Iragna (vedi articoli correlati).

