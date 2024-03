La neve e il traffico pasquale hanno provocato rallentamenti al traffico TiPress

Il maltempo di Pasqua sta determinando disagi sull'A13 nel Moesano, con rallentamenti e code, come riporta ViaSuisse.

Swisstxt

Ci sono colonne a tratti in entrambe le direzioni tra San Bernardino e Pian San Giacomo.

In Ticino, sull'A2, code di 3km al portale sud del Gottardo, tra Quinto e Airolo, con attese di almeno mezz'ora per poter accedere alla galleria.

In Ticino i disagi causati dalla neve hanno portato alla chiusura di diverse strade, tra cui quella da Airolo verso la Val Bedretto fino a nuovo avviso, tra Deggio e Ronco in Leventina dalle 16 di domenica, e la strada della Val Calanca tra Castaneda e per Buseno fino a lunedì alle 12.

Swisstxt