Un treno della Ferrovia retica Keystone

Per la Ferrovia retica, il 2023 è stato un anno da record: non aveva mai trasportato così tanti passeggeri e automobili come nel 2023 (l’ultimo primato risaliva al 2019, prima della pandemia).

Swisstxt

Sono infatti state quasi 16 milioni le persone che hanno viaggiato attraverso la rete ferroviaria, generando ricavi per 118,2 milioni di franchi e un utile di 9,4 milioni.

Un primato è stato raggiunto anche per il trasporto di autoveicoli: sono stati 535’000 quelli che hanno attraversato la galleria di Vereina.

In flessione sono invece state le entrate che riguardano il trasporto merci e l’infrastruttura.

