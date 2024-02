Tipress

Quasi 27 milioni di franchi per il risanamento totale delle Scuole elementari Nord di Bellinzona. È il credito che il Legislativo comunale ha approvato lo scorso 29 gennaio, che ora si trova di fronte a un primo ricorso: è stato presentato al Consiglio di Stato da un cittadino.

Il ricorrente sostiene, in particolare, che lo stato di conservazione della struttura non sia soddisfacente. E sottolinea dunque che «ogni stabile in queste condizioni viene svuotato dalle sue strutture e convenientemente rifatto».

Per il restyling delle Scuole Nord, i lavori dovrebbero partire a fine primavera per poi concludersi nel 2027.

