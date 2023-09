Foto d'archivio Ti press

Denner comunica di aver rilevato la presenza di listeria nei iletti di trota affumicata ASC 100g a CHF 2.

40 e i Filetti di trota al pepe ASC 100g a CHF 2.40. Esiste un potenziale pericolo per la salute, sottolinea l'azienda. I prodotti non dovrebbero essere consumati e possono essere restituiti a Denner. Il prezzo sarà rimborsato. In singoli casi, dopo il consumo, possono manifestarsi sintomi simil-influenzali (febbre, mal di testa, nausea). Alle donne in gravidanza e alle persone con un sistema immunitario indebolito, nelle quali compaiono i sintomi descritti, si raccomanda di consultare immediatamente un medico.

Swisstxt