La manifestazione contro i tagli in novembre a Bellinzona. Ti-Press

Il comitato «Stop ai tagli» (partiti di sinistra e sindacati) lancia il preannunciato referendum contro la riforma fiscale approvata martedì dal Gran Consiglio ticinese.

L'annuncio ufficiale è stato dato venerdì a Bellinzona. Il testo accolto dal Parlamento comprende due misure controverse: uno sconto d’imposta generalizzato dell’1,66% e sgravi fiscali per i redditi alti, che vedranno l’aliquota massima scendere dal 15 al 12%.

Un regalo «a chi non ne ha bisogno», che secondo i socialisti mal si concilia con i tagli alla spesa per 130 milioni inclusi nel preventivo 2024, in aula all'inizio del prossimo anno e che toccheranno pure sussidi e salari.

Swisstxt