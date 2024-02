I fatti risalgono al 2022 Foto archivio Tipress

A processo alla Corte di appello, gli imputati principali hanno ottenuto una riduzione di pena.

Sono stati condannati i due principali protagonisti del pestaggio nei confronti di un 27enne srilankese (condannato a sua volta per rissa) avvenuto nella notte dell’8 ottobre 2022 alla Rotonda di Locarno.

È la conclusione alla quale è giunta la Corte di appello e revisione penale presieduta da Giovanna Roggero-Will (giudici a latere Rosa Item e Chiarella Rei-Ferrari), come si può leggere su laRegione e CdT online.

A entrambi sono stati inflitti tre anni di carcere, 16 mesi da scontare e 20 sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni. Un imputato è stato giudicato colpevole di tentato omicidio intenzionale per dolo eventuale, l’altro di tentate lesioni semplici con oggetto pericoloso.

Roggero-Will ha tenuto conto, si legge, di numerose circostanze attenuanti, definite di «peso». I due saranno scarcerati martedì avendo già scontato quanto dovuto.

Gli altri due giovani presenti la sera dei fatti sono stati condannati a sette mesi di carcere sospesi per due anni. Per tutti e quattro è stato confermato, in correità, il reato di rissa.

SwissTXT / red