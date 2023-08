Nella foto illustrativa d'archivio, un'esercitazione di ricerca e recupero persona scomparsa nelle acque del Lago Ceresio da parte dei sub della Società Svizzera di Salvataggio del Mendrisiotto. ©Ti-Press / Francesca Agosta / Ti-Press

I corpi delle due persone date per disperse nel Lago di Lugano da mercoledì a fine pomeriggio sono stati individuati e recuperati. Si tratterebbe di due turisti francesi.

Le ricerche dei due, interrotte mercoledì al calare della notte, sono riprese al sorgere del sole.

Le forze d'intervento impegnate nell'operazione, di cui facevano parte, oltre alla polizia, membri delle Società svizzere di salvataggio di Lugano e del Mendrisiotto, hanno individuato, poco dopo le 9h00, i due corpi senza vita a una profondità di 60 metri, a circa 130 metri dalla riva, in territorio di Figino.

Nel darne notizia, la polizia specifica che si tratta di un uomo e di una donna. La barca che avevano noleggiato era stata ritrovata vuota ieri sera.

Sono in corso le verifiche del caso per accertare formalmente l'identità delle due persone annegate. Stando alla RSI si tratterebbe di una coppia di turisti francesi.

I due erano usciti con una piccola barca noleggiata a Caslano e ritrovata poi abbandonata ad un centinaio di metri dalla riva.

In base a prime ricostruzioni, sembra che la donna si fosse sentita male dopo essersi tuffata nel lago. L'uomo si sarebbe quindi tuffato a sua volta per soccorrerla, ma sarebbe incorso anche lui in un malore e non è più riemerso.