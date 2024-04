Immagine simbolica. Archivio Tipress

Giovedì, poco dopo le 20.00, è scoppiato un incendio in un palazzo di sette piani a Chiasso, in via Luigi Favre.

Swisstxt / Red Tessa Morgantini

Come comunica la polizia cantonale, secondo la prima ricostruzione il rogo è partito da un appartamento al quinto piano. Per precauzione l'edificio è stato evacuato, quindi i circa 50 inquilini hanno dovuto lasciare le loro abitazioni.

Sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, quelli della Polizia comunale di Chiasso e i soccorritori del Centro Soccorso Cantonale Pompieri Mendrisiotto, che hanno domato il rogo.

Una persona, che si trovava nell'appartamento da cui è partito l'incendio, ha riportato leggeri sintomi di intossicazione, perciò è stata visitata sul posto.

I danni nell'appartamento colpito dalle fiamme sono ingenti. Il tratto stradale è stato momentaneamente chiuso per consentire le operazioni di spegnimento e i rilievi necessari.