In generale, le aziende in Ticino rispettano il salario minimo. È ciò che emerge da un rapporto sull’impatto nel mercato del lavoro ticinese della legge entrata in vigore nel 2021.

Il Consiglio di Stato, approvando un messaggio, propone dunque al Gran Consiglio di procedere con l’ultima tappa: alzare il salario minimo lordo a partire dal 1° dicembre, in un intervallo definitivo tra i 20 e i 20.50 franchi all’ora.

In totale, dal 2021, l’ufficio dell’ispettorato del lavoro ha controllato circa 8’700 aziende e 47’000 lavoratori. Il tasso di infrazioni rilevate è del 3%, della quale «un’importante quota è da ricondursi a errori di calcolo».

