Salvare la terapia intensiva pediatrica Keystone

Ospedale cantonale a Coira, servizio che rischia di terminare nella primavera del 2024.

Durante la scorsa settimana state raccolte circa 25’000 firme per assicurare il futuro della terapia intensiva pediatrica nell’ L’eventuale chiusura del reparto verrà decisa dai ministri della sanità di dieci cantoni, tra cui Grigioni e Ticino. Il sostegno mostrato dal popolo è un segnale importante che sorprende positivamente il governo retico, che necessita di sostegno per portare avanti la propria battaglia. L’obiettivo è far capire il valore e la necessità di poter disporre di un approvvigionamento sanitario di prossimità, che non farebbe lievitare i costi.

Swisstxt