Lo scheletro del pesce osseo Marcopoloichthys mirigioliensis del Monte San Giorgio, risalente a 242 milioni di anni fa (lunghezza 35 mm). Foto R. Roth, Università di Zurigo

I resti di un minuscolo pesce osseo del Triassico sono stati ritrovati sul Monte San Giorgio, in depositi marini risalenti a 242 milioni di anni fa.

Swisstxt

In un articolo scientifico recentemente pubblicato sullo Swiss Journal of Palaeontology, Gloria Arratia dell'Università del Kansas, Toni Buergin del Museo di Storia Naturale di San Gallo e Heinz Furrer dell'Istituto di Paleontologia dell'Università di Zurigo descrivono in dettaglio la specie fossile.

Si tratta della più piccola specie conosciuta del genere Marcopoloichthys. Le altre quattro specie, significativamente più grandi, provengono da depositi coevi dei Grigioni, dell'Italia settentrionale e della Cina meridionale.

