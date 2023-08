Svelata la causa che ha fatto deragliare il treno al Gottardo

Emergono nuovi dettagli sul deragliamento che giovedì ha coinvolto un treno merci nella galleria di base del San Gottardo.

Il carro merci deragliato e completamente distrutto urta e danneggia il cancello giallo di cambio corsia. KEYSTONE/HANDOUT/SBB

L'incidente avvenuto giovedì all'interno della galleria di base del San Gottardo è verosimilmente stato causato dalla rottura di una ruota di un vagone, avvenuto alcuni chilometri prima dello schianto.

Lo ha indicato a Keystone-ATS Christoph Kupper del Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI), l'organo responsabile delle inchieste nell'ambito dei trasporti pubblici.

Treno spezzato in due

Il treno merci si è schiantato nel primo pomeriggio di giovedì presso la stazione multifunzionale di Faido, danneggiando gravemente la porta tagliafuoco che separa le due canne del tunnel.

Concretamente, il treno merci, che giungeva a una velocità di 100 km/h, si è spezzato in due e una parte di esso è finita contro il cancello di cambio corsia. Parte del binario è stato divelto.

Kupper ha spiegato che gli esperti del SISI hanno percorso a piedi la galleria di base, a partire dal portale sud. Alcuni chilometri prima del luogo dell'incidente hanno trovato frammenti di una ruota e tracce di deragliamento sui binari.

I controlli non hanno rivelato danni prima del tunnel

I treni che entrano nella galleria di base da sud vengono controllati da un sistema automatico a Claro (TI), che, come già indicato venerdì, non ha segnalato problemi al convoglio in questione. Il SISI parte quindi dal presupposto che il disco della ruota si sia rotto all'interno della galleria.

Al momento non è chiaro come si è verificata la rottura, ha precisato Kupper. Potrebbero esserci influenze esterne o «fratture» dovute all'usura. Per fare chiarezza, le parti delle ruote saranno esaminate tramite analisi metallografica.

fc, ats