L'Ufficio tecnico dei Grigioni sistema la strada dell'Engadina tra Vinadi e il confine nazionale danneggiata il 23 dicembre 2023 da una caduta di massi.

Prima di poter iniziare i lavori di sistemazione, l'Ufficio deve asportare un grande blocco instabile di circa 1500 metri cubi per garantire la sicurezza dei lavoratori sulla strada. Il blocco è ora in parte esposto a seguito della caduta di massi del dicembre 2023. Durante i lavori, dal 30 aprile fino presumibilmente al 17 maggio 2024 il traffico verrà deviato. L'accesso a Samnaun attraverso la strada per Samnaun non è interessato dai lavori. La strada dell'Engadina tra Martina e il confine nazionale è chiusa al traffico.

