La galleria autostradale del San Gottardo verrà chiusa al traffico per due notti, per effettuare delle ispezioni in galleria.

San Gottardo, immagine d'archivio. KEYSTONE

Non si potrà circolare fra le 22 dei martedì 19 marzo e le 5 del mattino di mercoledì 20 marzo, nonché fra le 22 di giovedì 21 marzo e le 5 del mattino di venerdì 22 marzo.

Swisstxt