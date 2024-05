Tunnel del Gottardo chiuso a causa di un incidente, già 12 km di coda

I viaggiatori diretti a sud per il lungo week-end di Pentecoste devono armarsi di pazienza Keystone

I viaggiatori diretti al sud delle Alpi per il lungo week-end di Pentecoste devono armarsi di pazienza. A causa di un incidente, la galleria autostradale del San Gottardo è chiusa in entrambe le direzioni fino alle 15.30.

SDA

Lo ha indicato su X il Touring Club Svizzero, senza fornire informazioni su eventuali feriti e sull'entità dei danni.

#A2 - S. Gottardo - Chiasso - Galleria del S. Gottardo in entrambe le direzioni tunnel chiuso, incidente, fino a oggi 15:30 — TCSGottardo (@TCSGottardo) May 17, 2024

Al portale nord della galleria del San Gottardo si è formata una lunga colonna di turisti diretti a sud, che ha già raggiunto i 12 chilometri, e i tempi di attesa sono di circa due ore. Al portale sud, tra Quinto e Airolo, si sono formate colonne per una lunghezza di 2 km, precisa il TCS.

Come percorso alternativo, si consiglia di deviare sulla A13 del San Bernardino. La strada del passo del San Gottardo è infatti tuttora chiusa per il persistente pericolo di valanghe, le abbondanti nevicate e l'arrivo tardivo delle temperature più miti in montagna.

Il Dipartimento urano delle costruzioni ha annunciato ieri che la riapertura del passo è prevista per la fine del mese, a patto che le condizioni meteorologiche non la ritardino.

mp, ats