Sulla strada ancora molta neve archivio keystone

Si dovrebbe tornare a circolare solo alla fine di maggio, a causa della neve, del rischio di valanghe e del tardivo arrivo di temperature più calde. Quando riapriranno il Klausen, il Furka e il Susten?

Swisstxt

Chi varcherà le Alpi per Pentecoste dovrà farlo passando per il tunnel del San Gottardo, perché il passo sarà ancora inaccessibile.

L’apertura quest’anno sarà posticipata, ha reso noto l’Ufficio federale delle strade in un comunicato diffuso giovedì.

Questo «a causa delle attuali condizioni della neve, del persistente rischio di valanghe e dell'arrivo tardivo di temperature più calde in alta montagna», si legge nel testo.

A dipendenza delle condizioni meteorologiche, la revoca della chiusura invernale dovrebbe avvenire alla fine del mese di maggio.

Quando riapriranno il Klausen, il Furka e il Susten?

Il canton Uri ha fornito informazioni anche per altri grandi passi: per il Klausen, la data del 24 maggio appare realistica, mentre per il Furka - dove la neve è ancora abbondante e in zona Tossen va risanato un muro di sostegno - si dovrà attendere la prima metà di giugno.

Per quanto riguarda il Susten, infine, una riapertura parziale fino a Sustenbrüggli sarà possibile il 29 maggio, per quella completa si dovrà pazientare fino a metà giugno.

Swisstxt