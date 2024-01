Funicolare San Salvatore

Nel 2023 la funicolare del San Salvatore ha portato in vetta oltre 274’000 persone: per l’impianto di risalita luganese si tratta del miglior risultato in assoluto dalla prima messa in esercizio nel 1890.

Lo ha reso noto lunedì la società. L’impianto viene ora sottoposto a un rinnovo totale da oltre cinque milioni di franchi, che prevede anche la sostituzione delle due vetture. Per consentire i lavori, la funicolare resta chiusa fino al prossimo 15 marzo.

Durante la scorsa stagione – ricorda la società – si è concluso l'intervento di messa in sicurezza dalla caduta massi del percorso delle funicolare e dell'agglomerato di Pazzallo.

Swisstxt