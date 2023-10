Scioperi a Malpensa e a Linate, cancellati almeno il 35% dei voli

Immagine d'illustrazione imago images/Independent Photo Agency Int.

All'inizio della mattina risultano cancellati a causa dello sciopero dei sindacati di base 66 voli in partenza da Malpensa e 15 da Linate. Lo fa sapere la Cub sottolineando che nella giornata si susseguiranno ritardi e mancata consegna dei bagli all'arrivo.

«Il contratto nazionale – si legge in una nota – è scaduto da 7 anni. Se applichiamo alle buste paga dei lavoratori il tasso di inflazione previsto dall'Istat si debbono rivalutare di 250 euro al mese. Assohandler si rifiuta di convocare i sindacati di base alle trattative nonostante la riuscita degli scioperi».

Nella giornata di oggi sono previsti in partenza tra Linate e Malpensa 382 voli, ma solo su 210 si può scioperare. La regolamentazione dello sciopero infatti prevede due fasce garantite (dalle 7.00 alle 10.00 e dalla 18.00 alle 21.00) in cui non si può scioperare.

Negli altri orari si può scioperare a eccezione di 21 voli in partenza da Malpensa predisposti da Enac che vanno garantiti.

SDA