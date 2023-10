Immagine d'illustrazione archivio Ti-Press

Un giovane motociclista ha riportato ferite gravi in un incidente della circolazione avvenuto oggi, poco dopo le 15.30, in Via Cantonale a Grancia.

Il centauro si è scontrato in una rotonda con un mezzo pesante.

Il 26enne è stato trasportato in ambulanza in ospedale. Mostra di più

Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, vi è stata una collisione tra il centauro 26enne - cittadino italiano della provincia di Varese - che circolava all'interno di una rotonda e un veicolo pesante, con alla guida un 57enne cittadino italiano della provincia di Como, che si è immesso proveniente da via Cadepiano.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver prestato le prime cure al giovane lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale. Come detto, stando a una prima valutazione medica, il 26enne ha riportato gravi ferite.