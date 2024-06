Scontro violento fra due auto a Sant'Antonino, un ferito grave

Il ferito è stato elitrasportato dalla REGA all'Ospedale Civico di Lugano (foto d'archivio). REGA

Una persona è rimasta gravemente ferita in un incidente della circolazione avvenuto attorno alle 14:15 di sabato in Via Mondascia a Sant’Antonino, all’altezza dell’intersezione con Via al Piano.

SwissTXT Alessia Moneghini

In seguito alla violenta collisione fra due autovetture, una con targhe ticinesi e l'altra italiana, uno degli occupanti è stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

Oltre a pompieri e polizia, sono intervenuti la Croce Verde e un elicottero della REGA, che ha provveduto a elitrasportare la vittima all’ospedale Civico di Lugano. Il tratto stradale è stato temporaneamente chiuso al traffico.