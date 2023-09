Il Canton Ticino fa sapere che si sono aperte le iscrizioni per la scuola infermieri del 2024. Sono due le partenze previste.

Immagine illustrativa d'archivio. Keystone/GAETAN BALLY

Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) ha aperto le iscrizioni per la Scuola Specializzata Superiore in cure infermieristiche che prenderà avvio nella sessione primaverile, il 1° marzo 2024 oppure per quella che partirà in autunno, il 2 settembre 2024.

Nella nota informativa diramata dal Cantone si fa sapere che alla Scuola Specializzata Superiore in cure infermieristiche (SSSCI) ogni anno sono circa 500 gli studenti e le studentesse che seguono uno dei percorsi formativi di livello terziario del settore delle cure: infermieri/e, soccorritori/trici professionali e curricoli specialistici post diploma per infermieri/e esperti in cure intensive, cure urgenti e anestesia.

Chi può iscriversi?

Le iscrizioni sono aperte. Possono accedere direttamente alla scuola le persone che dispongono di un attestato federale di capacità di operatore/trice sociosanitario/a, di assistente di studio medico con maturità professionale integrata o di un certificato di maturità specializzata sanitaria.

Le persone con altri attestati federali di capacità o percorsi analoghi possono essere ammesse dopo il superamento di un esame di graduatoria.Per la sessione primaverile con inizio 1° marzo 2024 gli esami di graduatoria si avvieranno il 10 ottobre 2023 con la redazione del tema professionale.

Dove trovare le infomrazioni utili?

Tutte le informazioni e i moduli d’iscrizione sono disponibili sul sito della SSSCI, nel quale si possono anche consultare i piani quadro d’insegnamento e i regolamenti di studio.

Le persone interessate possono contattare direttamente la scuola e partecipare a delle serate informative previste in due sedi:

Bellinzona, Sede SSSCI in Viale Officina 5 Martedì 19 settembre 2023 alle 19:00.

Martedì 16 gennaio 2024 alle 19:00. Mostra di più

Manno, Sede SSSCI, stabile Galleria 2, Via Cantonale 2c Martedì 26 settembre 2023 alle 19:00.

Martedì 23 gennaio 2024 alle 19:00.

Martedì 26 marzo 2024 alle 19:00. Mostra di più

Swisstxt