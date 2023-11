La dogana del Gaggiolo, sul lato svizzero a Stabio. archivio KEYSTONE

I militari della Guardia di Finanza del Gaggiolo, in provincia di Varese, hanno sequestrato 115 chili di cocaina nascosti tra le parti meccaniche di un camion. In manette l'autista del mezzo pesante diretto in Svizzera.

Il camion era stato intercettato all'altezza di Carate Brianza (Monza): i finanzieri erano infatti impegnati in un'indagine su un maxi traffico di stupefacenti coordinata dalla Procura di Varese.

Perquisendo il mezzo pesante è stata scoperta la cocaina, suddivisa in 220 panetti nascosti tra le parti meccaniche del Tir. L'arresto dell'autista è stato convalidato dal Gip, il Giudice per le indagini preliminari di Varese. L'indagine prosegue per ricostruire la filiera del traffico illecito.

SDA