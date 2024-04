Lea Ferrari tipress

La comunista Lea Ferrari, rieletta a Serravalle sulla lista di Sinistra, resta l'unica rappresentante rossoverde nei Municipi della Valle di Blenio.

Swisstxt

Nel suo comune, in bassa valle, gli equilibri sono rimasti immutati, con due PLR e un esponente a testa anche per Centro e UDC. Ad Acquarossa Centro e PLR si sono spartiti il 21% che la Sinistra aveva raggranellato nel 2021 ed è il primo a conquistare un terzo seggio e la poltrona di sindaco ad interim con Michela Gardenghi (Odis Barbara de Leoni non si ripresentava dopo 8 anni). La sinistra scompare anche a Blenio, dove non si ricandidava Marino Truaisch, un nome storico. Ne approfitta la Lega.

Swisstxt