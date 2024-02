L'edizione di slowUp 2022 Ti-Press

SlowUp Ticino tornerà quest'anno domenica 21 aprile. Tra Bellinzona e Locarno sarà preparato un percorso di 50 km interamente chiuso al traffico motorizzato.

L'iniziativa ha l'obiettivo di promuovere la mobilità lenta, la salute e il territorio. I partecipanti potranno percorrere il tracciato, o parte di esso, in bici, coi pattini, a piedi o con qualsiasi altro mezzo senza motore.

Lungo il tragitto saranno presenti vari stand dedicati ad animazioni, ristorazione e intrattenimenti vari.

Sul sito www.slowup.ch/ticino sono disponibili le informazioni per i partecipanti, per i domiciliati lungo il percorso e per coloro che avranno la necessità di spostarsi in auto nella regione.

Swisstxt