Una veduta di Stabio Ti-Press

Una delle principali società immobiliari degli Emirati Arabi Uniti ha scelto la Svizzera, e più precisamente il Ticino, per sviluppare un suo importante progetto immobiliare, il primo a livello internazionale.

La MAG, con sede a Dubai, ha in programma di realizzare a Stabio un complesso residenziale di lusso con 14 edifici per un investimento complessivo di 185 milioni di franchi.

Si tratta di un progetto Minergie, che comprende ben 180 appartamenti e che include anche un’area fitness, un parco giochi per bambini e uno spazio di co-working.

Il progetto - che è in linea con la strategia di diversificazione economica degli emiri - è denominato «Stabio Garden Living» by Keturah ed è stato sviluppato in collaborazione con il gruppo ticinese A++. La fine dei lavori è prevista nel 2026.

Primo progetto internazionale di MAG

Si tratta del primo progetto internazionale dello sviluppatore immobiliare di lusso del Golfo. I promotori ritengono che il comune ticinese - situato al confine con l'Italia - ha un grande potenziale grazie all'aumento del numero dei lavoratori frontalieri e alla crescita delle imprese.

Questo nuovo progetto segue il lancio di «The Ritz-Carlton Residences, Dubai, Creekside», parte del Keturah Resort, dell'edificio residenziale di lusso Keturah Reserve e dell'emergente complesso residenziale urbano Keturah Downtown, tutti situati nell'area urbana di Dubai.

La collaborazione con l’azienda partner ticinese porterà a «risultati notevoli e soluzioni innovative» che «miglioreranno lo stile di vita dei residenti e ridefiniranno il settore immobiliare a livello mondiale», afferma MAG nella nota stampa.