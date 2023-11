La palazzina dove avvennero i fatti Tipress

Ha preso avvio lunedì mattina a Lugano, il processo nei confronti di un 22enne sangallese che nell’ottobre del 2021, a Solduno, sparò un colpo di fucile all’ex compagna mentre tentava di fuggire da una palazzina.

L’imputato è accusato di tentato assassinio, sequestro di persone, rapimento, ma anche di coazione ripetuta per aver già in passato maltrattato altre donne e puntato il coltello alla gola di un uomo in Svizzera tedesca.

In aula sono stati ricostruiti i fatti di quel 21 ottobre. L’imputato, all’epoca 20enne, aveva preso un treno verso il Ticino con l’intenzione di punire la sua ex.

Nei suoi confronti pendeva un divieto di avvicinarsi.

