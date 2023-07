Una delle immagini pubblicate su Facebook da Bouvet. Philippe Bouvet/Facebook

Al Moon&Stars di Locarno, al «Mocktails Bar», legato a Migros, in Largo Zorzi, ci sono dei monitor su cui la gente può pubblicare delle frasi o delle immagini. Ma mercoledì sono apparse bestemmie, i volti di Mussolini e Hitler e cose simili, riporta la RSI.

Il consigliere comunale di Massagno Philippe Bouvet, che alle 20.30 si trovava sul posto, ha pubblicato le foto degli schermi su Facebook e ha denunciato l'accaduto: «Non c’è nessun filtro e non è tollerabile che quelle scritte siano state visibili per tutta la serata. Gli organizzatori hanno una responsabilità».

Il sindaco di Locarno Alain Scherrer si è espresso: «Ho segnalato la questione e se ne stanno occupando».

I monitor sono stati spenti

Il portavoce di Migros Ticino ritiene che l'azienda non sia responsabile di quanto è avvenuto: «Il Mocktails Bar è un’iniziativa della Federazione delle cooperative Migros, con il coinvolgimento di partner terzi per Moon&Stars. Non appena ci è giunta segnalazione di questa intollerabile situazione, abbiamo subito informato la Federazione a Zurigo. Le apparecchiature sono infatti state spente», ha dichiarato, citato dalla RSI.

Non è ancora chiaro come sia successo, dato che c'è un filtro che dovrebbe impedire di pubblicare parolacce sui monitor.