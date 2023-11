Spento il rogo a Lumino, ma prima si è diffuso e ha causato due ricoveri

Questa mattina attorno alle 6.30 è stato spento il grosso incendio divampato sabato nel primo pomeriggio a Lumino.

Incendio a Lumino I vigili del fuoco al lavoro per spegnere il rogo. Immagine: © Ti-Press / Alessandro Crinari Il vento non favorisce le operazioni di spegnimento. Immagine: © Ti-Press / Alessandro Crinari Nubi di fumo si alzano dal capannone. Immagine: © Ti-Press / Alessandro Crinari Le autorità raccomandano a chi abita nella zona di chiudere le finestre a causa del fumo. Immagine: © Ti-Press / Alessandro Crinari

Il rogo ha interessato un capannone in via Quartora. La polizia cantonale comunica che, secondo la prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite da uno dei depositi dello stabile industriale usato per magazzini self-storage.

Il fuoco inizialmente era circoscritto alla struttura, ma poi si è diffuso pure a un edificio adiacente, dove c'erano anche un ristorante e un appartamento.

I danni materiali sono stati ingenti e due persone, a causa del denso fumo, sono state trattate dai sanitari sul luogo e poi trasportate in ospedale per accertamenti.