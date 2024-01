Una veduta panoramica di Biasca archivio keystone

Oggi a Biasca è stata registrata una temperatura di 21,5°C. Si tratta della prima volta per quest’anno a livello svizzero: il singolare caldo è da ricondurre al favonio da nord.

Per la prima volta, quest’anno, è stata superata in Svizzera la soglia dei 20 gradi di temperatura. E il dato in questione è stato registrato proprio in Ticino, e più precisamente a Biasca, dove alle 11.00 di oggi, giovedì, la colonnina di mercurio segnava 21,5°C.

È il favonio da nord a determinare in Ticino queste temperature così elevate per la stagione.

Di converso fa nettamente più freddo nella Svizzera orientale, dove le temperature continuano ad attestarsi sotto i 10 gradi e sono attese per oggi nuove precipitazioni nel pomeriggio.

