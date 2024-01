Immagine simbolica. © Ti-Press / Alessandro Crinari

Due auto si sarebbero tamponate a Giubiasco, causando dei feriti. Lo riportano vari media, tra cui la RSI.

Stando alle prime informazioni, l'automobilista nella vettura che seguiva avrebbe subito ferite di media gravità, quello che si trovava sul mezzo colpito, invece, solo ferite leggere.

L'incidente è avvenuto alle 18.15 circa di mercoledì, in via Monte Ceneri in direzione di Bellinzona.

I due sono stati trasportati dalla Croce Verde al ospedale Civico di Lugano e al San Giovanni. La strada interessata è stata temporaneamente chiusa.