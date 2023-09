Tentata rapina in una gioielleria di Bellinzona, autori in fuga

Immagine d'illustrazione archivio Ti-Press

Oggi, venerdì, poco dopo le 12, vi è stato un tentativo di rapina in una gioielleria in via Cancelliere Molo a Bellinzona.

Hai fretta? blue News riassume per te Venerdì intorno a mezzogiorno vi è stato un tentativo di rapina in una gioielleria in via Cancelliere Molo a Bellinzona.

Due uomini sono entrati nel negozio e hanno minacciato il titolare per poi desistere dai loro intenti dopo una breve colluttazione.

Si sono poi dati alla fuga su un veicolo guidato da un terzo complice.

Le ricerche degli autori sono ancora in corso. Mostra di più

Due uomini, come spiega la Polizia cantonale in un comunicato stampa, sono entrati nel negozio e hanno minacciato il titolare per poi desistere dai loro intenti dopo una breve colluttazione. Si sono poi dati alla fuga su un veicolo nel quale ad attenderli vi era un terzo complice.

Le ricerche dei rapinatori, finora senza esito, sono scattate immediatamente. Non si lamentano feriti.

Questi i connotati dei due principali autori: Uomo, circa 25/30 anni, altezza 180/185 cm, corporatura esile, carnagione olivastra, indossava occhiali da sole a specchio, cappellino da baseball rosso scuro, vestiti sportivi. Aveva con sé un trolley.

Uomo, circa 25/30 anni, altezza 180/185 cm, carnagione olivastra, capelli ondulati scuri, si è espresso in italiano.

Eventuali testimoni che hanno notato movimenti sospetti nei pressi del negozio sono pregati di contattare la Polizia cantonale allo 0848 25 55 55.