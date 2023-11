Una locomotiva FFS Cargo in transito a Bodio (foto d'archivio) Keystone

È stata inaugurata oggi la nuova officina FFS Cargo di Chiasso. Lo annuncia in un comunicato l'ex regia precisando di aver investito 12 milioni di franchi nella sua costruzione.

La nuova officina è stata edificata al posto del precedente capannone, che dopo 60 anni di servizio non era più in grado di rispondere alle attuali esigenze, si legge nella nota. Caratteristica della struttura è il nuovo tornio in fossa che permette di ridurre i tempi di lavorazione fino a un terzo.

Nell'officina non vengono sottoposti a manutenzione solo locomotive e carri merci, ma anche i treni transfrontalieri TILO. Nella struttura lavoreranno circa 30 persone.

fc, ats