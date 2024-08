Palazzo delle Orsoline a Bellinzona, sede del Parlamento Tipress

obiettivo di promuovere le attività ideate e realizzate dai giovani, con i giovani e per i giovani.

Un unico testo normativo con l’ E' questo lo scopo della nuova legge per le attività giovanili, di cui il Consiglio di Stato ticinese ha licenziato il messaggio. Legge per i giovani e per le colonie, posta in consultazione nel 2023, come spiega venerdì una nota governativa, è ampiamente condivisa e intende favorire le pari opportunità, l’inclusione, la solidarietà, la coesione sociale incoraggiando la partecipazione più giovani alla vita pubblica. Il messaggio sarà ora sottoposto al Gran Consiglio per essere discusso e approvato dal Parlamento.

