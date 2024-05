Una ventina di posti a rischio Tipress

Nel settore è una delle più longeve in Ticino. La ventina di dipendenti è stata avvisata per e-mail. Gargantini di UNIA: «Inaccettabile da parte di chi riceve mandati pubblici».

Swisstxt

In Ticino potrebbe chiudere i battenti Rainbow SA, una delle società di sicurezza private più grandi e longeve, è stata fondata quasi 25 anni fa.

Una ventina i dipendenti toccati. La società avrebbe contattato negli scorsi giorni l’Ufficio Esecuzioni e fallimenti e, come anticipato da Ticinonline, nei suoi confronti sarebbe stata avviata la procedura di liquidazione.

Mancano conferme ufficiali, il sito internet dell’azienda è fuori uso e non è stato possibile contattare il titolare, ma le difficoltà dell’azienda erano già giunte all’orecchio dei sindacati.

I dipendenti sono stati informati ufficialmente?

Lo conferma alla RSI il segretario cantonale di UNIA Giangiorgio Gargantini: «L’informazione ha cominciato a circolare venerdì sera. Quando i lavoratori saranno informati, si faranno sicuramente avanti per chiarire quale sia il quadro nel quale poter difendere i loro diritti».

Gargantini riferisce che il sindacato non è stato informato della chiusura e dunque dei probabili licenziamenti. Non è chiaro neppure se i dipendenti siano stati informati ufficialmente. Si parla infatti unicamente di una e-mail inviata ai collaboratori nella giornata di ieri.

«Non so di questo email - dice il sindacalista - ma evidentemente le procedure sono altre. Ancora più grave per un’azienda che riceve mandato dall’autorità cantonale statale per far applicare la legge la sicurezza, quindi una situazione ancora più inaccettabile».

Swisstxt