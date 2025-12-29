  1. Clienti privati
Ticino Notte di Capodanno, treni speciali TILO in circolazione

Swisstxt

29.12.2025 - 12:02

Treno TILO
Treno TILO
Ti-Press (foto d'archivio)

Nella notte di Capodanno torneranno a circolare treni notturni straordinari TILO Pigiama in Ticino.

SwissTXT

29.12.2025, 12:02

29.12.2025, 12:07

In aggiunta ai treni regolari, la notte tra mercoledì 31 dicembre 2025 e giovedì 1°gennaio 2026 circoleranno eccezionalmente i treni notturni TILO Pigiama. Lo comunicano le FFS.

È inoltre previsto un collegamento in partenza da Locarno alle 2.00, da Lugano alle 2.31 e in arrivo a Chiasso alle 3.02, con fermata in tutte le stazioni del traffico regionale.

Chi desidera viaggiare con i treni notturni TILO Pigiama e il treno speciale di Capodanno dev'essere in possesso di un titolo di trasporto.

Per maggiori informazioni è consigliato consultare l’orario online. In alternativa utilizzare l’app FFS Mobile oppure contattare il Rail Service FFS.

