Nella notte di Capodanno torneranno a circolare treni notturni straordinari TILO Pigiama in Ticino.
In aggiunta ai treni regolari, la notte tra mercoledì 31 dicembre 2025 e giovedì 1°gennaio 2026 circoleranno eccezionalmente i treni notturni TILO Pigiama. Lo comunicano le FFS.
È inoltre previsto un collegamento in partenza da Locarno alle 2.00, da Lugano alle 2.31 e in arrivo a Chiasso alle 3.02, con fermata in tutte le stazioni del traffico regionale.
Chi desidera viaggiare con i treni notturni TILO Pigiama e il treno speciale di Capodanno dev'essere in possesso di un titolo di trasporto.
Per maggiori informazioni è consigliato consultare l’orario online. In alternativa utilizzare l’app FFS Mobile oppure contattare il Rail Service FFS.