Il traffico dei TIR sull'autostrada A2 nella galleria del San Gottardo è tornato alla normalità.

Le misure temporanee, messe in atto il 3 luglio dopo le alluvioni in Mesolcina, non saranno prorogate perché il traffico sull’asse autostradale del San Bernardino è tornato alla normalità.

Lo ha dichiarato martedì Thomas Rohrbach, portavoce dell’Ufficio federale delle strade (USTRA). «Non c’è motivo di prorogare le misure», ha detto interpellato dall’agenzia Keystone-ATS.

Le misure, limitate sino al 16 luglio, sono consistite in un leggero allentamento del divieto di guida notturna. I TIR sono stati autorizzati a partire un’ora prima al mattino, alle 4 invece che alle 5.

