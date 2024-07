Immagine d'archivio Consiglio di Stato TI

Il Consiglio di Stato ticinese ha deciso di applicare la maggior parte delle misure di ottimizzazione per l’offerta di trasporto pubblico, che erano state poste in consultazione per l’orario del prossimo anno.

Lo ha reso noto lo stesso Esecutivo ticinese oggi, giovedì, precisando che l’applicazione concerne 23 modifiche dell’offerta, come proposto originariamente dal Dipartimento del territorio (DT).

Le misure permetteranno un risparmio annuo, per Cantone e Comuni, di 2 milioni e mezzo di franchi.

L’ottimizzazione concerne circa 110 corse giornaliere che, visti i flussi di utenza molto ridotti, verranno soppresse.

