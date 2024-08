Il trattore fermo nella scarpata. Polizia cantonale dei Grigioni

Un uomo di 87enne è morto giovedì dopo essere uscito di strada con il trattore che stava guidando. L’incidente è avvenuto nel comune di Schiers (GR), attorno alle 19.00.

L’anziano stava circolando lungo una stradina in direzione di Schuders, quando in località Ruetimad è stato costretto a fare retromarcia per il sopraggiungere di un altro trattore.

La manovra è però finita in tragedia: il trattore è precipitato per un centinaio di metri, fermandosi contro degli alberi. Il conducente del secondo mezzo ha allertato i servizi di emergenza.

Sul posto, il medico d’urgenza e l’equipaggio della REGA hanno potuto solo constatare il decesso dell’87enne.

